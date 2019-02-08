الجمعة: تعطيل الدراسة في الحضانات والمدارس الابتدائية في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن نقابة المعلمين، مساء الخميس، عن تعطيل الدراسة في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية في مدينة حيفا، يوم الجمعة، في ظل استمرار إضراب موظفي البلدية.

وأوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، أن الإضراب يأتي في سياق إضراب موظفي البلدية وعمال النظافة، وبناء عن الأوامر الصادرة عن نقابة المعلمين بعدم استقبال الطلاب في ظروف مماثلة.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء في لجنة العمال التابعة للبلدية، أن رئيسة بلدية حيفا تحمّل الموضوع أبعادا شخصية وباتت تطالب بإقالة رئيس لجنة العمال في البلدية بالإضافة إلى أحد أعضاء اللجنة، كشرط للتوصل إلى اتفاق مع عمّال البلدية.

ويشمل الإضراب خدمات البلدية المختلفة، بينها الحضانات التي أغلقت أبوابها بسبب انضمام مساعدات المعلمات إلى الإضراب، والمدارس الابتدائية.

وأوضحت لجنة العمال أن "سبب الإضراب هو الخلاف بين اللجنة ورئيسة البلدية، عينات كاليش، حول عدد من القضايا، بينها إقالة 24 عامل نظافة مؤقتا بدون تقديم بلاغ مسبق لهم".

وقالت البلدية ردا على ذلك: "بعد إعلان لجنة العمال الاستمرار في الإضراب وإعلان نقابة المعلمين أن المعلمين ممنوعون من التدريس في ظل الظروف الحالية، سيتم تعطيل الدراسة في رياض الأطفال، الجمعة، باستثناء رياض الأطفال والحضانات الخاصة".

ووفقًا لتعليمات نقابة المعلمين، فإن المدارس الابتدائية لن تستقل يوم الجمعة الطلاب، بما في ذلك فصول التربية الخاصة التي يتم دمجها في المدارس الابتدائية.

