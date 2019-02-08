الان تتابع اكتشاف مصنع صواريخ إيراني في سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل في سبيلها لتمديد نفوذها وزعزعة أمن المنطقة ودليل آخر على وسائلها التخريبية، أنشأت إيران مصنع صواريخ متطورة في مدينة اللاذقية غربي سوريا ليتم استخدامها من قبل ميليشيات حزب الله، وبذلت جهودا كبيرة لإخفائه، وفقا لوسائل إعلام إسرئيلية.
المصنع الذي تم الكشف عنه شيّد باسم هيئات تابعة للوكالة السورية للأبحاث العلمية ولمؤسسة تحمل اسم OTI، حسبما ذكرت القناة الثانية عشرة العبرية.
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