حقيقة وفاة مفتي السعودية عبدالعزيز آل الشيخ

كشفت مصادر سعودية حقيقة الأنباء التي أشيعت عن وفاة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مؤخراً.

وأوضح الإعلامي السعودي سعيد الشهراني في تغريدة على حسابه رصدها الخليج 365 مساء اليوم بالقول "غير صحيح ما يُشاع مؤخراً عن وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله .. فهو ولله الحمد بأتم صحة وعافية".

واتهم مغردون نشطاء من الاخوان المسلمين على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق الشائعة في محاولة للنيل من مكانة المفتي والعلماء الرافضين لدعوات التخريب للبلدان.

من هو مفتى السعودية؟

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ التميمي من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من مواليد مكة المكرمة بتاريخ (10 فبراير، 1943) . وهو مفتي المملكة العربية السعودية وتوفي والده وهو صغير لم يتجاوز الثامنة من عمره في عام 1370 هـ، وحفظ القرآن الكريم صغيرا في عام 1373 هـ على يد الشيخ محمد بن سنان.

مناصبه في الحكومة السعودية

تدرج وظيفياً في الحكومة السعودية على النحو التالي :

مدرس بمعهد إمام الدعوة العلمي في 1/7/1384 هـ.

تولى الإمامة والخطابة في جامع الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة بالرياض بعد وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم وذلك في عام 1389 هـ.

أستاذ مساعد بكلية الشريعة في 7/5/1399 هـ.

أستاذ مشارك بكلية الشريعة في 13/11/1400 هـ.

في عام 1402 هـ عين إماما وخطيبا بمسجد نمرة بعرفة.

في شهر شوال عام 1407 هـ عين عضوا في هيئة كبار العلماء.

انتقل من الجامعة بتاريخ 15/7/1412 هـ (14 مايو 1999) لتعيينه عضوا متفرغ في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقرار رقم 1/76 وتاريخ 15/7/1412 هـ بالمرتبة الممتازة.

وفي شهر رمضان عام 1412 هـ عين إماما وخطيبا بجامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض.

صدر الأمر الملكي رقم 838 وتاريخ 25/8/1416 هـ بتعيينه نائباً للمفتي العام بمرتبة وزير.

صدر الأمر الملكي برقم أ/20 وتاريخ 29/1/1420 هـ بتعيينه مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية ورئيسا لهيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء وبعد وفاة الشيخ عبد العزيز بن باز

وله حضور مميز في المحافل العلمية، إضافة إلى المشاركة في الندوات وإلقاء المحاضرات والدروس، وكذلك المشاركة في البرامج الدينية في الإذاعة والتلفاز.