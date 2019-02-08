الجيش الليبي: نقاتل تنظيمات إرهابية تدعمها قطر والإخوان في الجنوب

كشف المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي، ​أحمد المسماري​ عن "تحالف يضم عدداً من التنظيمات الإرهابية في ​الجنوب​ الليبي"، مؤكداً أن "قطر والإخوان متورطان في الحلف الذي يقاتله الجيش"، مشيراً إلى أن "الجيش يقاتل في الجنوب، تنظيم الإخوان، عبر الإرهابي، علي الصلابي الذي يشرف على ميليشيات الدروع وأنصار الشريعة".

ولفت إلى انه "يتحالف الصلابي مع إبراهيم الجضران، الذي يمثل ​تنظيم القاعدة​ الإرهابي ومجموعات إرهابية أفريقية"، مشيراً إلى أن "الجضران وأتباعه هاجموا الهلال النفطي أكثر من مرة"، مفيداً بان "التحالف الإرهابي يضم أيضاً المعارض التشادي، تيماي أرديمي، الموجود في قطر، الساعي إلى إظهار المعركة في الجنوب الليبي، كأنها بين السكان والجيش، والذي ادعى أن إحدى قواته تعرضت لغارة فرنسية مطلع هذا الأسبوع، إلى جانب الإرهابي أحمد الحسناوي الذي بايع ​تنظيم داعش الإرهابي​".