وسائل إعلام إسرائيلية: وفد كويتي زار إسرائيل بالتنسيق مع مكتب نتانياهو

ذكرت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية أن "وفدا كويتيا خاصا زار إسرائيل، لعدة أيام، بالتنسيق الكامل من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كان على اطلاع بالزيارة الكاملة وهو من سمح للوفد بزيارة بلاده".
كما ذكرت القناة أن "وفدا من رجال أعمال كويتيين زار إسرائيل الأسبوع الماضي، لعدة أيام، لزيارة مواقع دينية وتاريخية وثقافية، وبأن الوفد تلقى تأشيرة الدخول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي".
وأوضحت القناة أن الوفد زار مسجد الطائفة البهائية في حيفا، ومسجد الأحمدين، والمسجد الأقصى في مدينة القدس، وجامعة حيفا، ومتحف الهولوكوست في القدس.
ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن الكويت لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وليس في نيتها التطبيع مع تل أبيب، وبأن نائب وزير الخارجية الكويتية قد أوضح أن بلاده ستكون آخر دولة تعترف بإسرائيل وتقيم معها علاقات دبلوماسية.
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