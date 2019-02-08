جهانغيري: العلاقة بين طهران وبغداد متينة ولايمكن المساس بها

وصف النائب الأول ل​رئيس الجمهورية​ ​اسحاق جهانغيري​ العلاقات ال​إيران​ية ​العراق​ية بالمتينة، مشيراً إلى أن "رمز العلاقات القوية بين حكومتي وشعبي إيران والعراق، تتمثل بزيارة أكثر من 7 ملايين زائر لكلا البلدين في غضون عام، وان تنقل هذا العدد من الزوار لا يوجد بين أي من دول المنطقة".

واشار إلى "تبادل الزيارات للوفود المختلفة بين ​طهران​ و​بغداد​، وتصميم البلدين على تطوير العلاقات وازالة العقبات امامهما"، لافتاً إلى أن "إيران حكومة وشعبا ستقف الى جانب ​الحكومة العراقية​ وشعبها في مرحلة الأعمار"، مفيداً عن "القدرات الهائلة لإيران في مختلف القطاعات مثل ​الكهرباء​ و​المياه​ و​الغاز​"، مضيفاً: "إن طهران مستعدة لتوسيع تعاونها في جميع المجالات التي تهم الجانبين مع العراق، ومستعدة لدعم الشراكات بصورة ثنائية ومتعددة الأطراف".