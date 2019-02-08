بانو زار وزير البيئة: نأمل تحقيق تقدم بيئي ملموس

أكد النائب ​أنطوان بانو​ خلال لقائه وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ أنه سيساند الوزير لتحقيق الأهداف المنشودة في الوزارة من خلال وجوده في الندوة البرلمانية وفي لجنة البيئة النيابية تحديداً، مُناشداً رئيس لجنة البيئة النيابية النائب ​مروان حمادة​ بالدعوة إلى عقد اجتماعات مكثّفة لمواكبة الملفات العاجلة التي تطرحها الوزارة وتلك التي لم تطرحها بعد في نهج إيجابي بنّاء. وأكد ان يده ممدودة للوزر الجديد، وأمل تحقيق تقدم بيئي ملموس.

ورحّب بانو بفكرة الوزير جريصاتي إنشاء ​الجيش​ البيئي الذي يجعل الشعب شريكاً مع الوزارة في القرارات وفي التنفيذ، معرباً عن قناعته بأنّ هذه الفكرة لطالما راودته انطلاقاً من إيمانه بأنّه يمكن للشعب أن يكون شريكاً في تنفيذ القرارات البيئية وأنّ للمؤسسة العسكرية أيضاً دور كبير في تحقيق هذا الهدف، وذلك في إطار التعاون العسكري-المدني (CIMIC) الذي سبق وساهمت من خلاله في إقامة نشاطات بيئية مختلفة كحملات التشجير على سبيل المثال.

ووشدّد النائب بانو على ضرورة تطبيق التشريعات والقوانين البيئية التي سبق واُقرّت والتي هي كفيلة بوضع حدّ للمجازر البيئية الحاصلة، داعياً إلى وضع استراتيجية بيئية وطنية شاملة والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والجهات المعنية من أجل تطبيقها لحماية البيئة من الانتهاكات اليومية التي تتعرّض لها.