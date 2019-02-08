خوري: جنبلاط قام بمصلحته السياسية والحكومة هدفها أن تنجز وتعمل

أكد الوزير السابق ​غطاس خوري​ أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ساند رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ 6 اشهر بمطلب الـ 3 وزراء"، معتبرا ان "جنبلاط قام بمصلحته السياسية بلحظة معينة"، وأضاف "هناك توازن عربي ودولي واقليمي وداخلي قائم وبتقديري ان جنبلاط قام بتسوية مع ​الرئيس ميشال عون​ وهذا كان بإراداته".

وشدد على ان "الحكومة هدفها أن تنجز وتعمل، و​البيان الوزاري​ كتبه الحريري منذ فترة في مكتبه"، مؤكدا ضرورة الوصول الى التسوية و"اليوم البلد يعيش توازن بين جهات سياسية متعددة والمطلوب الحفاظ على الحد الادنى من التفاهم".

من جهة أخرى، أشار خوري إلى انه "محم نتبع خطى رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ ولهذا عنوان الحكومة "هيا الى العمل"، مشددا على انه "نريد الحفاظ على السلم الاهلي مهما كلفنا الامر من تضحيات".