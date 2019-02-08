قائد القوات الأمريكية بأمريكا الجنوبية: مستعدون للتدخل في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)

أكد قائد القوات الأمريكية في أمريكا الجنوبية الأدميرال البحري كريج فولر اليوم /الخميس/ أن قواته على استعداد للتدخل لحماية الدبلوماسيين وأعضاء السفارة الأمريكية في فنزويلا.

وأكد فولر - في كلمة ألقاها أمام جلسة استماع للجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي - أن قواته تقف على أهبة الاستعداد للتدخل لحماية الدبلوماسيين والعاملين في السفارة الأمريكية في فنزويلا إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.

وفال فولر - حسبما نقل راديو (صوت أمريكا) - إن "نحو ألفي جنرال يدين أغلبهم بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو، بسبب الثروات الضخمة التي قاموا بجمعها من خلال تجارة المخدرات وعائدات البترول والتجارة، في الوقت الذين يعاني فيه الجنود العاديون من الجوع مثل أغلبية الشعب الفنزويلي".

وأضاف أن ما أسماه "حكومة الرئيس الشرعي" خوان جوايدو عرضت العفو وإتاحة المجال لقوات الجيش.

وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد أعلنت اعترافها بالمعارض جوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا، وذلك إثر إعلان نفسه رئيسا للبلاد الشهر الماضي.