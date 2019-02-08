"العربي الناصري" يؤيد مقترح التعديلات الدستورية: "ضمانة لاستقرار الوطن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أيدت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب العربي الناصري، مقترح التعديلات الدستورية التي قدمها ائتلاف "دعم مصر" لمجلس النواب، ووصفتها بأنها تعد ضمانة لاستقرار الوطن.

وقالت الديب في تصريحات صحفية مساء الخميس، إن التعديلات استكمال لمسيرة البناء البناء والتنمية، مؤكدة على أن الدستور الحالي يوجد به بعض المواد التي جرى وضعها في مرحلة استثنائية مرت بها البلاد.

كان ائتلاف دعم مصر، قدم الأحد الماضي، مقترحًا لتعديل الدستور لمجلس النواب. ووافقت الجلسة العامة بالبرلمان أول أمس الثلاثاء على مناقشة التعديلات المقترحة.