مجموعة الاتصال تدعو لتنظيم انتخابات رئاسية حرة في فنزويلا

دعت دول مجموعة الاتصال حول فنزويلا، اليوم الخميس، إلى "انتخابات رئاسية حرة" في هذا البلد.

وعقدت المجموعة، التي تضم دولاً أوروبية وأميركية لاتينية، اجتماعها الأول في مدينة مونتفيديو عاصمة أوروجواي.

وأفاد بيان ختامي، وقعته جميع الدول المشاركة باستثناء بوليفيا والمكسيك، أن "المجموعة تدعو إلى صياغة مقاربة دولية مشتركة لدعم حل سلمي وسياسي وديموقراطي وفنزويلي للأزمة، يستبعد استخدام القوة، من خلال انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات مصداقية، وفق الدستور الفنزويلي".

يأتي ذلك فيما وصلت أولى شاحنات المساعدات الإنسانية الأميركية المتجهة إلى فنزويلا إلى مدينة كوكوتا الحدودية مع كولومبيا.

وأظهرت صور، بثتها محطة تليفزيون" كاراكول" الكولومبية، الشاحنات فى طريقها إلى جسر حدودي، لا يزال مغلقاً بسبب شاحنة وحاويتين يبدو أن السلطات الفنزويلية وضعتهم هناك.

وتحمل شاحنات المساعدات 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، وفقا لتلفزيون "كاراكول".

وقال التليفزيون إن ممثلين أميركيين سوف يناقشون مع زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مرقتاً لفنزويلا، كيفية عبور المساعدات الحدود، على الرغم من معارضة حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

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