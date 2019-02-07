شجرة "الغاف" رمز التسامح 2019 فى دولة الإمارات

شجرة الغاف

السعوديه ليندا سليم

اختار نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شجرة الغاف لتكون رمزاً وشعاراً لعام التسامح 2019.



تشتهر دولة الإمارات بشجرة الغاف التى تعتبر نوع من النباتات التي يتبع الفصيلة البقولية من رتبة الفوليات، وتنبت في الصحراء العربية وهي شجرة نادرة جداً تتواجد بكثرة في دولة الإمارات خاصة بإمارة دبي، وتتميز بتحملها أقصى ظروف الجفاف والحرارة، وعدم تأثرها بأشعة الشمس،

وتعرف شجرة الغاف أيضاً في الهند وباكستان تحت اسم جهند.

وتمتاز أشجار الغاف التي يطلق عليها علمياً “البرسوبس”، أيضاً بسهولة تكاثرها وسرعة نموها والتكيف مع الأجواء البيئية المحيطة بها حيث تتعمق جذورها في التربة لمسافات بعيدة تصل إلى 50 متراً في بعض أنواع هذه الأشجار.



ومن فوائد شجرة الغاف قرونها الثمرية والخشب الذي توفره

للوقود وللصناعات المتعددة، كما يتم طحن ثمار الغاف في العديد من البلدان مثل أمريكا الوسطى والجنوبية وتحويله إلى خبز حلو الطعم يؤكل كغذاء مفيد غني بالمواد البروتينية والسكرية

ويجمع المختصون على أن هذه الأشجار هي الأنسب لتشجير الصحراء وتثبيت الكثبان الرملية المتحركة، وإقامة مصدات للرياح مع أحزمة الوقاية الخضراء.



ومن الجدير بالذكر، أن مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أمر بحفظ شجر الغاف وأوصى بالاهتمام بها، ووجه بعدم قطعها، وذلك لما تحتله هذه الشجرة من مكانة خاصة في التراث الإماراتي