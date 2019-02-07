تعاون علمي بين هيئة التميز والإبداع السورية وجامعة موسكو الحكومية

قال مدير المكتب الإعلامي في الهيئة، مالك حمود، في تصريح اليوم: إن هذه الاتفاقية التي وقعتها المهندسة هلا الدقاق رئيسة الهيئة والبروفيسور فيكتور أنتونوفتش سادوفنيتشي، رئيس جامعة موسكو الحكومية، تعزز التعاون العلمي بين الجانبين وتدعم الاختصاصات العلمية لخريجي البرامج الأكاديمية من هيئة التميز والإبداع مشيرا إلى أن أكثر من مئة طالب سوري من خريجي هذه البرامج يواصلون دراساتهم العليا في الجامعات الروسية، كما نقلت وكالة "سانا".

وقعت هيئة التميز والإبداع السورية اتفاقية تعاون علمي مع جامعة موسكو الحكومية بهدف إقامة مشاريع تعليمية مشتركة متعلقة بعملية إعادة الإعمار في سوريا وتقديم منح دراسية جامعية للطلاب السوريين المتميزين وتنفيذ برامج للتبادل الطلابي.

ولفت حمود إلى أن المركز العلمي المتقدم للطلاب الروس المتميزين في الدراسة الثانوية "جولموروف" والذي يتبع لجامعة موسكو الحكومية رافق تأسيس المركز الوطني للمتميزين في سوريا، ولا سيما في عاميه الأول والثاني وساهم عدد من أساتذته بصفة خبراء في الإشراف على المشاريع العلمية المنفذة من قبل الطلبة وعلى محتوى المواد العلمية الرئيسية في المركز.

وحضر توقيع الاتفاقية سفير سوريا لدى موسكو الدكتور رياض حداد.

وأحدثت هيئة التميز والإبداع بموجب القانون رقم 11 لعام 2016 وتعنى بالتميز في المجتمع وتضم ثلاث إدارات هي الأولمبياد العلمي السوري، والمركز الوطني للمتميزين، والبرامج الأكاديمية.

ويبلغ عدد الطلاب في البرامج الأكاديمية أكثر من 390 طالبا وطالبة من خريجي المركز الوطني للمتميزين.