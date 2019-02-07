واشنطن: سنفرض تأشيرة دخول على أعضاء الجمعية التأسيسية لفنزويلا

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، أن الولايات المتحدة ستفرض قيودا على نظام التأشيرات لأعضاء الجمعية التأسيسية الوطنية في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 يناير رئيسا مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراجواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا، وأعلن مادورو أن رئيس دستوري للبلاد ، واصفا غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة.

وكانت 19 دولة في الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أعلنت يوم الاثنين الماضي، عن اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، كرئيس مؤقت للبلاد.

وتشمل قائمة هذه الدول، كلا من إسبانيا والبرتغال وألمانيا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفرنسا والمجر والنمسا وفنلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وجمهورية الشيك ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبولندا والسويد وكرواتيا، فيما عرقلت إيطاليا اعتماد بيان رسمي مشترك من الاتحاد الأوروبي بأكمله حول الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.