كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الليكود" الإسرائيلي سيحصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأظهر استطلاع الرأي الذي أجرته القناة 13 التلفزيونة ونشرت نتائجه أمس الخميس، أن حزب "مناعة لإسرائيل" بزعامة رئيس الأركان السابق بيني غانتس سوف يحصل على 24 مقعداً، وأوضح الاستطلاع أن حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد سوف يحصل على 10 مقاعد.
وحصل حزب "اليمين الجديد" على 9 مقاعد، وحصلت الأحزاب العربية، وهي القائمة المشتركة والحركة العربية للتغيير (تآل) على 7 مقاعد و6 مقاعد على التوالي.
وكما حصل عدد من الأحزاب على 5 مقاعد، وهي: حزب العمل، والبيت اليهودي، وشاس ويوتاج، بينما حصل 3 على 4 مقاعد وهي: أحزاب كلنا، وميريتس، وإسرائيل بيتنا، ومع ذلك، وجد الاستطلاع أن قائمة مشتركة بين جانت ولابيد ستحصل على 36 مقعداً، في حين سيحصل الليكود على 32 مقعداً.