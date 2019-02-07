كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي عقد أمس في واشنطن بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي كلمته التي ألقاها في الاجتماع الذي حضره ممثلو 77 من أعضاء التحالف ، أشادت الدكتورة ميثا بنت سالم الشامسي وزيرة الدولة التى ترأست وفد دولة الإمارات العربية المتحدة بالإنجازات الهامة التي حققها التحالف على مدار عام 2018.

كما اشارت الشامسي ايضا إن الحرب الحقيقية ضد هذه المنظمة الإرهابية والشركات التابعة لها ، لا يتم شنها في ساحات القتال بل عبر المدارس والمساجد والمنازل والمواقع الإلكترونية و نحن كأعضاء في التحالف يجب أن نواصل التزامنا بهذه الحرب من خلال معالجة الضرر .

وأكدت علي الدور الهام الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة كعضو فعال في التحالف واستعرضت مساهمات البلاد في المحاولات الرامية إلى إرساء السلام والاستقرار في العراق.

كما تعهدت دولة الإمارات في عام 2018 بتقديم مساعدات إنمائية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمساعدة الجهود الدولية لإعادة إعمار العراق بالإضافة إلى 5 دولارات.