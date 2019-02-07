كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تدعو لإنهاء الوجود الأمريكي "غير الشرعي" بمحيط الركبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح البيان أن أكثر من 130 شاحنة ستنقل مواد غذائية وملابس وأدوات ومستلزمات أولية أخرى إلى سكان المخيم الذين يتجاوز عددهم 40 ألف شخص، كما من المخطط تلقيح 10 آلاف طفل من مختلف الأمراض، إضافة إلى إجراء استطلاع آراء لسكان المخيم حول إمكانية نقلهم إلى أماكن إيواء أخرى.
وشدد البيان على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها وليس إلى المتطرفين، مضيفة أن روسيا بانتظار تقرير مفصل من عاملي الأمم المتحدة عن الإجراءات المتخذة.
وأضافت الوزارة في بيانها، أن "موقف روسيا إزاء مخيم الركبان وإيصال مساعدات إنسانية إلى هناك لم يتغير ومفاده أن المشكلة الإنسانية هناك لا يمكن معالجتها بعمليات منفردة، بل يجب إنهاء الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية داخل المنطقة الآمنة المزعومة بقطر 55 كلم والتي تحيط بالمخيم".