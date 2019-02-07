كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان يستعرض رؤيته لمستقبل باكستان خلال القمة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيخاطب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ممثلي الحكومة في قمة الحكومة العالمية لعام 2019 خلال جلسة رئيسية للقمة. وسوف يتحدث عن رؤيته لمستقبل باكستان ودوره الاجتماعي الاقتصادي المحوري في المنطقة والعالم الأوسع.

وتمثل مشاركة خان إضافة هامة لجدول أعمال الفرقة السابعة من حلقات العمل التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وسوف يشارك رئيس الوزراء خان وجهات نظره حول تنمية الموارد البشرية ، والعمل الحكومي المؤثر في الداخل والخارج وتعزيز القطاعات الديناميكية والتي تسهم جميعها في بناء مستقبل أفضل للشباب الباكستاني.

وسيقدم خان أيضًا الاتجاه الذي تتخذه حكومته: وهو الاتجاه الذي يركز على تحقيق أقصى استفادة من ثروته في رأس المال البشري. كما تسعى الحكومة الباكستانية إلى تعزيز وضع البلد على الخريطة الاقتصادية والتجارية العالمية ، من خلال مبادرات تركز على المجتمع ، مثل توفير فرص عمل للشباب وتطوير مشاريع إسكان حيوية وأمور أخرى.وسوف تستمر القمة في الفترة من 10 إلى 12 فبراير في مدينة جميرا في دبي. ومن المقرر أن يضم هذا الحدث أكثر من 4000 مشارك من 140 دولة ، بما في ذلك رؤساء الدول والحكومات ، بالإضافة إلى ممثلين من 30 منظمة دولية.