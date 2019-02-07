حذر الفرنسي روجيه لومير، مدرب النجم الساحلي التونسي، فريقه من الثقة الزائدة عندما يستضيف الرجاء البيضاوي المغربي، غدا الجمعة، في إياب دور الثمانية لكأس زايد، مؤكدا جاهزية فريقه لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح.
ويبدو النجم الساحلي في طريقه لحسم التأهل للمربع الذهبي بعد فوزه خارج أرضه 2- 0 على الرجاء ذهابا.
وقال المخضرم لومير في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “سنحاول تقديم مباراة جيدة وحسم التأهل إلى الدور قبل النهائي في الوقت الأصلي لكن مع ذلك جهزنا لكل السيناريوهات الممكنة بما فيها ركلات الترجيح”.
وسيفتقد النجم الساحلي، جهود المدافع صدام بن عزيزة ولاعب الوسط فراس بلعربي بسبب الإيقاف بينما قد تشهد تشكيلة الفريق عودة محمد أمين بن عمر بعد تعافيه من الإصابة.
وسيسعى النجم الساحلي لمصالحة جماهيره بعد خسارته على أرضه 1- 0 أمام غريمه المحلي الصفاقسي في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية قبل ثلاثة أيام.
ويتوقع أن يدفع الرجاء المغربي، الذي عين الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي المصري، مدربا جديدا بعد إقالة الإسباني خوان كارلوس جاريدو، بكل أوراقه الرابحة من أجل تعويض خسارة لقاء الذهاب وانتزاع التأهل للدور المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب النجم التونسي يحذر لاعبيه ويصرح: “مستعدون لكل السيناريوهات أمام الرجاء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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