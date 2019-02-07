“إصدار جزءين جديدين من فيلم “زوتوبيا

أعلن بطل فيلم “زوتوبيا”، الممثل “توم ليستر جونيور” أن شركة “ديزني” تعمل على إصدار جزءين جديدين لفيلم الرسوم المتحركة، ‬ وستعلن الموعد، في الأيام المقبلة، الفيلم، الذي أصبح من أهم إنتاجات الشركة، بعد إصدار الجزء الأول عام 2016.

وحقق الجزء الأول للفيلم مداخيل قيمتها مليار دولار، إضافة إلى جائزة “أوسكار” لأفضل فيلم رسوم متحركة، كما تلقى الكثير من التعليقات الإيجابية، سواء من النقاد، أو المشاهدين.

وفيلم “زوتوبيا” بعد النجاح، الذي حققه، جعل شركة ديزني تقوم ببناء مدينة ملاهي في شنغاي الصينية بالشكل نفسه، الموجود في الفيلم.