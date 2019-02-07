10 قتلى جراء انهيار مبنى من ثمانية طوابق بإسطنبول

أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا حادث انهيار مبنى من ثمانية طوابق أمس بإسطنبول ارتفعت إلى 10 قتلى.
وذكر بيان صادر عن الولاية، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثامين 10 أشخاص من تحت الأنقاض، وتمكنت من إنقاذ 13 آخرين أصيبوا جراء الانهيار.
وأضاف المصدر ذاته أن فرق البحث والإنقاذ تواصل البحث عن ناجين في المنطقة، لاسيما بعد سماع أصوات تصدر من تحت الأنقاض، مبرزا أن نيابة إسطنبول العامة فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.
وكان والي اسطنبول علي يرليكيا قد كشف، في وقت سابق اليوم، أن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ طفلة، تبلغ من العمر خمس سنوات، من تحت أنقاض المبنى.
وأشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل دون توقف للوصول إلى الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض، مضيفا أنه تم إخلاء المبنى المجاور لتعرضه للضرر.
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