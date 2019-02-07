العثور على جثة شابة بالقدس واعتقال مشتبهين بقتلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثرت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، على جثة شابة (19 عاما) في منطقة وعرية بالقرب من "عين يعيل"، جنوبي مدينة القدس، وعليها علامات عنف وطعن.

وفي التفاصيل جاء أن الشرطة كانت تقوم بأعمال البحث عن شابة مفقودة بعد تلقيهم بلاغًا بذلك في وقت سابق، وعثروا على الشابة وهي فاقدة للوعي وعليها آثار عنف وعلامات طعن. واستدعيت طواقم "نجمة داود الحمراء" إلى المكان، وتم إقرار وفاتها على الفور.

وأوضخت التقارير الصحفية أن الشابة تلقت عدت طعنات في منطقتي الصدر والبطن، بالإضافة إلى آثار تدل على تعرضها لعنف شديد قبل قتلها.

وأفادت "شركة الأخبار" الإسرائيلية (القناة الثانية سابقًا) بأن الشرطة اعتقلت عددًا من المشتبه بتورطهم في مقتل الشابة.

ولفتت إلى أن الشرطة تعاملت مع الحادث في البداية على أنه حادثة انتحار، إلا أن آثار العنف التي وجدت في مختلف أنحاء جسد الضحية تدل على أنها تعرضت لجريمة قتل، وقالت الشرطة إنها شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث إنها تعمل على فحص جميع اتجاهات التحقيق والشبهات.

يذكر أنه لم يتم الإعلان عن هوية الشابة، ولم يتضح من بيان الشرطة عدد المعتقلين حتى هذه اللحظة.