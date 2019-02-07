الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "مبادرة دولية" لحل أزمة فنزويلا

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني اليوم الخميس، أهمية التعاون الدولي لمنع الفوضى في فنزويلا، والتوصل إلى حل سلمي للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقالت موجيريني، في اجتماع لمجموعة الاتصال الأوروبية/اللاتينية بشأن فنزويلا في مونتفيديو: إن "حلاً سياسياً وسلمياً وديمقراطياً" من خلال إجراء انتخابات جديدة هو "النتيجة الوحيدة الممكنة، إذا أردنا تجنب المزيد من المعاناة وعملية فوضوية وخطرة".

وأضافت موجيريني إنها أبلغت الأمم المتحدة، والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، والفاتيكان، والعديد من الدول في المنطقة وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة بشأن تشكيل هذه المجموعة، وإنها سوف "تواصل هذه الاتصالات".

وقالت موجيريني "إننا نعتقد أن طرح مبادرة دولية أمر مهم لمصاحبة طريقة سلمية وديموقراطية للخروج من الأزمة الحالية".

وأضافت قائلة "لتحقيق هذه الغاية، فإن اتباع نهج مشترك ومنسق من اللاعبين على المستويين الإقليمي والدولي يعد أمراً حاسما".