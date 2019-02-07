السلطة الفلسطينية: مؤتمر وارسو مؤامرة أميركية لتصفية قضيتنا

حذرت السلطة الفلسطينية الخميس، الدول من المشاركة في مؤتمر وارسو، الذي دعت إليه واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط، معتبرة أنه "مؤامرة أميركية" تهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية.

وتستضيف الولايات المتحدة وبولندا "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الاوسط" في وارسو في 13 و14 فبراير لكن عدة أطراف وفي مقدمتها روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أعلنت عدم مشاركتها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذا المؤتمر "مؤامرة أميركية تستهدف النيل من استقلالية قرارات المشاركين بالمؤتمر السيادية حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية".

وأكدت في بيان أن الموقف الفلسطيني واضح حيال "مثل تلك المؤتمرات الهادفة إلى النيل من قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية".

وأضافت "هذا المؤتمر أميركي بامتياز، الهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبني مواقف الإدارة الأميركية من القضايا المطروحة وتحديداً القضية الفلسطينية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها "لن تتعامل مع أية مخرجات لهذا المؤتمر، وسوف تتمسك بمواقفها الثابتة وتواصل مساعيها مع الدول وكأن مؤتمر وارسو لم يعقد".

وأوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها أن "النوايا الخبيثة لهذه الإدارة كررها الرئيس الأميركي دونالد ترامب" في خطابه حول حال الاتحاد، الذي ألقاه أمام الكونجرس، قائلة إنه "أكد فيه مواصلة سياسته المنحازة بالمطلق لإسرائيل، بعيداً عن أي تفكير لخلق أي شكل من أشكال التوازن في العلاقة مع الجانب العربي الفلسطيني".

ويرتقب أن يحضر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشاري الرئيس الأميركي، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات. كما أعلن البيت الابيض عن مشاركة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في المؤتمر.