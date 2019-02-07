إيران تعلن عن مناورة عسكرية جديدة

كتب - محمد علي محمد

أعلن نائب قائد سلاح البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال تورج حسني مقدم، أن قواته ستجري تمريناً عسكرياً في نطاق 20 درجة شمال المحيط الهندي.

وصرح مقدم، خلال محادثة خاصة مع وكالة انباء "إيرنا" اليوم الخميس، بأن القوة البحرية للجيش مع القوات الجوية، ستجريان مناورة عسكرية كبيرة في المنطقة العامة لساحل مكران إلى مدار 20 درجة شمال المحيط الهندي في النصف الثاني من فبراير الحالي.

وقال مقدم إن المعدات والأسلحة البحرية الجديدة التابعة للجيش "سيتم تدشينها في هذه المناورات كذلك فان القطع البحرية فوق وتحت السطح والطائرات والصواريخ وطائرات بدون طيار

والحرب الإلكترونية و صواريخ من الساحل إلى البحر ووحدات لواء البحرية والقوات البحرية الخاصة ستشارك في المناورات".

وأضاف : "في هذا التمرين، سنظهر قوة الجمهورية الإيرانية في المنطقة من أجل ضمان الأمن"، مشيراً إلى أنه قبل الثورة كانت البحرية الإيرانية موجودة فقط في الخليج الفارسي، وقال: اليوم، تتمتع بحرية الجمهورية الإيرانية بحضور قوي في المياه الحرة".

وأوضح نائب قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن "البحرية التابعة للجمهورية الإيرانية تبحر في خليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط

وبحر الصين"، مشيرا إلي أننا تواجدنا في مدار 10 درجة في المحيط الهندي.

وصرح الأدميرال حسني مقدم بأن القطع البحرية الإيرانية هي دائماً في حالة تأهب، وبالإضافة إلي عمليات المراقبة، فإنها تشارك في الاشتباك إذا لزم الأمر وذلك من أجل المساهمة في اقرار أمن الملاحة الدولية ودعم الدبلوماسية في البلاد.

وتأتي تلك المناورات في سلسلة من مناورات بدأتها ايران منذ العام الماضي، وبحسب تصريح المسؤلون الايرانيون فإن تلك المناورات تاتي في إطار التدريب و التجهيز الشامل للقوات الايرانية وزيادة عناصر الدعم والاتصال بين فروعها المختلفة، في حين يري البعض أن ايران تهدف من خلال تلك المناورات الي اظهار قوتها للقوة الاقليمية و العالمية ، استعدادا لما قد تسميه الدفاع المقدس عن الاراضي الايرانية .