إيران تتوعد إسرائيل بوابل من الصواريخ

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كشف قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري عن صاروخ بالستي جديد ومدينة لصناعة الصواريخ، محذرا إسرائيل من ارتكاب أي "حماقة" ضد إيران.
وكشف الحرس الثوري، اليوم الخميس، عن "مدينة لصناعة الصواريخ تحت الأرض"، وصاروخ باليستي جديد بعيد المدى من طراز "دزفول".
وقال قائد الحرس الثوري إن الكشف عن مدينة الصواريخ هو "رد على الغرب المارق".
وأضاف جعفري: "نفتخر بتطوير صناعاتنا الدفاعية ولانخشى من أي دولة"، مشيرا إلى أن إيران ستمطر إسرائيل بوابل من الصواريخ "في حال ارتكبت أي حماقة ضد بلاده".
ولفت مع ذلك إلى أن إيران لن تكون من يبدأ الحرب، لكنها لن تباغت بأي حرب.
وأضاف جعفري: "نعمل على تطوير صواريخنا التي نمتلكها لتكون صواريخ ذكية". وقال: "قمنا بإنشاء مصانع صواريخ
وأكد أن مطالب الغرب لإيران بتقييد قدراتها الصاروخية تشجعها على تطويرها، ولا يمكن للعقوبات أن توقف طهران عن تطوير منظوماتها الصاروخية، وأن المنظومات الصاروخية دفاعية وغير قابلة للمساومة.
وأضاف جعفري أن إيران لا تثق بالاتحاد الأوروبي ومن الأفضل له ألا يكون "ضحية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب قوله.
ويشار إلى أن صاروخ "دزفول" جديد من نوع أرض – أرض، يصل مداه إلى ألف كيلومتر، وهو شديد التدمير، حسب الحرس الثوري الإيراني.
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