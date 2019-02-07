كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاهل الأردني ينعي والده الراحل الملك حسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجه العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، كلمة إلى الشعب الأردني، اليوم الخميس، نعى فيها والده الراحل الملك حسين، وتحدث عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني".
نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو للملك عبد الله، قال فيه: عشرون عاما مضت منذ أن غادرنا الحسين، الأب والقائد والإنسان، باني الأردن الحديث، فارس الدفاع عن الـحـق والعدالة، وبطل السلام".
وتابع، "غادرنا الحسين، لكن إرثـه ومـبادئه راسخة، وأصبحت ثقافة فينا ونهج عمل، وشعار الحسين، رحمة الله عليه، "الإنسان أغلى ما نملك"، كان هدفي على الدوام وبوصلتي في خدمة أبناء وبنات شعبي العزيز ومواصلة بناء وتطوير الأردن الغالي".
وأضاف، "وهو شعار ثابت ترجمه الأردنيون تضامنا صادقا فيما بـيـنهم ومع الآخرين عندما احـتضنوا بعهد العروبة والإنسانية الأصيل فينا الأشقاء، بالرغم من الصعاب. واليوم نـقول لروح الحسين الطاهرة: لقد أوفى الأردنيون".
وأردف، "وما زلنا، يا بطل السلام، مـتـمسكين بنهج السلام سبيلا لإنهاء الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطنيين، حتى نمنح أجيال المستقبل في منطقتنا الأمن الحقيقي والمستقبل الواعد الذي يستحقونه".
وشدد على أنه، "كما آمن الحسين أن الإسلام دين محبة وتسامح وعمل، لا مكان فيه للتعصب ولا يقبل الكراهية، يستمر الأردن كما أراده الحسين، رحمة الله عليه، مدافعا عن الإسلام الحنيف، وفي الـمقدمة لمحاربة الإرهاب والتطرف ومواجهة خوارج هذا العصر".
واختتم، "على مدى عشرين عاما مضت، أحيـينا في كل يوم ذكرى الـحسين، الراحل الكبير، وسنستمر في ذلك، وندعو الجميع إلى الوفاء للحسين بالإخلاص والـجد في العمل، لتحقيق الإنجاز من أجل الأردنيين والإنسانية جمعاء".