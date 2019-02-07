كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلامة: منافسات إقليمية تعيق التسوية بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن التنافس الفرنسي الإيطالي ليس هو العائق الوحيد أمام العملية السياسية في ليبيا، مؤكداً أن هناك منافسات إقليمية أيضاً تؤثر على ليبيا

وأضاف سلامة في تصريحات تليفزيونية "ليس التنافس الفرنسي الإيطالي هو الوحيد الذي يعيق العملية السياسية في ليبيا، وإنما هناك عدد من النزاعات الدائرة في المنطقة أيضاً تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا".

وتابع، في التصريحات التي أوردها موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أن العلاقة مع قائد الجيش (الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب) المشير خليفة حفتر علاقة دائمة ودورية.

وأشار إلى أن هناك أطرافاً عديدة داخل ليبيا تريد للبعثة أن تدخل في خضم الخلافات السياسية داخل البلاد، مضيفاً "لن ننزلق لهذا المنزلق".

وأوضح سلامة "لا نريد للانتخابات أن تكون علة جديداً" وإنما حلاً، لذلك فإن البعثة تسعى لتأمين شروطها.

وكان سلامة قد طالب في كلمة له أمام مجلس الأمن في شهر نوفمبر الماضي بضرورة إجراء انتخابات في ربيع عام 2019.