كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مدير ميناء بوساسو بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الذى أسفر عن مقتل "بول أنتوني فورموسا" مدير ميناء بوساسو في منطقة بونتلاند بالصومال والتي تديرها شركة" بي & او" للموانى وهي كيان مملوك لشركة دبي داخل الجمارك والموانئ.

وكما اتصلت وزارة الخارجية والتعاون الدولى بموانئ "بي & او" وقدمت تعازيها لوفاة فورموزا. و تتابع الوزارة التحقيقات الجارية. كما دعت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند الصومالية إلى توفير الحماية اللازمة للميناء وعماله للحفاظ على الاستثمارات التي تفيد الشعب الصومالي.

وقد جددت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت في رفض جميع أشكال العنف والإرهاب بغض النظر عن أصله ، وأكدت على ضرورة توحيد المجتمع الدولي لمحاربة تهديد التطرف الذي يهدد أمن واستقرار جميع الدول.