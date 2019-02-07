كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أيتام غزة" يطلقون نداء استغاثة للمجتمع الدولي لإنهاء الحصار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس جمعية الأيتام في قطاع غزة، رامز الغرباوي، إنَّ تنظيم الأيتام لوقفةٍ احتجاجية أمام معبر بيت حانون شمال القطاع، يُرسل رسالة للعدو الصهيوني، بأن هذه الأطفال يجب أن تبتعد عن هذا الحصار الإسرائيلي، وعن هذا الإجرام الصهيوني.

وأضاف الغرباوي، خلال لقائه على قناة «الغد» الإخبارية، أنَّ هؤلاء الأطفال يجب أنْ يعيشوا حياة كريمة، موضحًا أنَّ هذه الوقفة الاحتجاجية رسالة أيضًا إلى المؤسسات الإنسانية الدولية التي تَدعي الإنسانية، قائلاً: «ما ذنب هؤلاء الأطفال أن يتم مُحاصرتهم».

وأطلق العشرات من الأيتام في قطاع غزة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة إجبار الاحتلال لإيقاف حصاره المفروض على القطاع.

وجاء هذا النداء خلال وقفة نظمتها مؤسسات الأيتام في غزة أمام معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع.