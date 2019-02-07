بعد مغادرته إيران.. كيروش يعين رسميا مدربا لمنتخب من أمريكا اللاتينية

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدرب السابق للمنتخب الإيراني، في عقد سيمتد لسنتين، خلفا للأرجنتيني خوسي بيكرمان، وذلك بعد أن رحل من إيران، إثر عجزه عن تحقيق لقب أمم آسيا.
وستكون أمام كيروش مهمة صعبة تتمثل في قيادة المنتخب الكولومبي إلى التألق في منافسات “كوبا أميريكا” التي ستقام هذا الصيف في البرازيل، ثم بعدها قيادة المنتخب الأصفر والأزرق إلى بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم2022.
ويعتبر المنتخب الكولومبي هو خامس منتخب يشرف عليه كيروش بعد كل من البرتغال والإمارات وجنوب إفريقيا، ثم إيران، الذي قاد منتخبه لمدة 8 سنوات.
وفي تصريح لوسائل إعلام محلية قال المدرب السابق لريال مدريد الإسباني، ومساعد مدرب مانشستر يونايتد سابقا، إنه يتطلع “إلى الاعتناء بالتاريخ الفخور والسمعة التي اكتسبتها كولومبيا في كرة القدم العالمية حالياً”.
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