إرهابي تركي يثير أزمة بين واشنطن وبرلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقدت واشنطن بشكل حاد ألمانيا، الخميس، إثر تسليمها إرهابيا تركيا إلى أنقرة صدرت بحقه اتهامات في الولايات المتحدة بسبب دوره في مقتل جنديين أمريكيين.



وكان قد حكم على آدم يلماز التركي عام 2010 في ألمانيا بالسجن 11 عاما لعضويته في خلية إرهابية كانت تخطط لشن هجمات في السارلاند جنوب غربي البلاد.



وكان القضاء الأمريكي اتهمه بلعب دور في هجوم بالقنابل عام 2008 في إقليم خوست بأفغانستان أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وجرح 11 آخرين.

وقدمت الولايات المتحدة طلب تسليمه، لكي تتسنى لها محاكمته، ولكن محكمة ألمانية أمرت بنقله إلى تركيا إثر انتهاء مدة العقوبة.

وقال وزير العدل بالوكالة ماثيو ويتكر في بيان شديد اللهجة: "نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار الألماني".

وأضاف: "لقد ساعدت الحكومة الألمانية عمدا يلماز في الإفلات من العدالة عن طريق ترحيله بطائرة إلى تركيا"، متهما برلين بـ"رفض تحمل مسؤولياتها"، و"انتهاك معاهدة تسليم المجرمين مع واشنطن وإضعاف حكم القانون".

إلا أن مصدرا دبلوماسيا ألمانيا قال -رافضا الكشف عن هويته- إن "عملية التسليم قررتها محكمة مستقلة، كما أنها تستوفي معايير القانون".

ويسود التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب في عام 2016.