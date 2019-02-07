الان تتابع لأول مرة.. مصر قد تخفض أسعار الوقود والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، إن أسعار الوقود قد تشهد انخفاضا في أي وقت.

ولم يسبق أبدا أن انخفضت أسعار البنزين في مصر بعد زيادتها، ما يعني أن الأمر قد يصبح خطوة بلا سوابق.

ونقلت تقارير مصرية تصريحات المتحدث الرسمي والتي قال فيها إن بنزين 95 ما يزال يدعم من الدولة، مضيفا أنه سيتم إعادة النظر في تحريك أسعاره اعتبارا من أبريل المقبل.

وتابع “من المتوقع أن تحدث 10 في المئة زيادة أو نقص في أسعار بنزين 95″، لافتا إلى أنه ليس هناك توقيت محدد لتحريك أسعار أنواع الوقود الأخرى.