رينو: غصن استفاد من قصر فرساي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت شركة رينو الفرنسية أمس، إن رئيسها السابق كارلوس غصن حصل على «منافع شخصية» تقدر قيمتها بـ50 ألف يورو (56700 دولار) مقابل اتفاق رعاية عقدته الشركة مع قصر فرساي.

وكانت صحيفة لو فيجارو ذكرت في وقت سابق أن هذه المنفعة التي حصل عليها غصن جاءت على هيئة تأجير مجاني لجزء من القصر من أجل إقامة حفل زفاف غصن في الثامن من أكتوبر 2016.

وقالت رينو إن هناك حاجة لإجراء مزيد من التحقيقات، ولكنها أوضحت أنها سوف تقدم ما توصلت إليه للسلطات القضائية.