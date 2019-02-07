قبائل حجور تصد هجوما للحوثيين والجيش اليمني يسيطر على مقر تمركزهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت الحكومة اليمنية في اجتماعات العاصمة الأردنية خارطة طريق للإفراج عن الأسرى وفق اتفاق السويد، الذي رعته الأمم المتحدة، وسلمت قائمة أسماء الأسرى بصورة نهائية، في حين قالت ميليشيات الحوثي إنها مستعدة للإفراج عن 10% فقط من عدد أسرى الحكومة، ورفض ممثلو الشرعية أي تسويات خارج اتفاق ستوكهولم.

وستبحث الاجتماعات تبادل كشوف بأسماء نحو 2000 معتقل وأسير، ويواجه التنفيذ عراقيل تتمثل في إنكار الحوثيين لآلاف الأسرى والمعتقلين، إضافة إلى تقديم أسماء قتلى المواجهات من عناصرهم ضمن قوائم الأسرى لدى الجيش اليمني الوطني.

صمود قبائل حجور

ميدانيا تجددت الاشتباكات بين قبائل حجور، بمحافظة حجة وميليشيات الحوثي بعد هجوم للميليشيات على منطقة العبيسة في مديرية كشر، وأكد مصدر ميداني أن الحوثيين هاجموا بالرشاشات الثقيلة وحشدوا مقاتليهم عبر مكبرات الصوت لاقتحام المديرية، وأن قبائل حجور تمكنت من تدمير عربتين عسكريتين، والاستيلاء على مدرعة تابعة للحوثيين، وأحكمت قبائل حجور سيطرتها على معسكر المنصورة الاستراتيجي

خنادق صخرية

وعثرت قوات الجيش اليمني بمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثي، على شبكة من الأنفاق والخنادق الصخرية المعقدة في جبال الأزهور، ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح - شمال غرب المحافظة، كانت تتحصن فيها ميليشيات الحوثي.

وذكر مصدر عسكري السيطرة على سلسلة مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات التي تم دحرها منها، وتمتد الأنفاق المكتشفة حسب المصدر إلى عشرات الأمتار، وتوجد بها غرف عمليات وتحصينات قوية.

دحر مشروع إيران

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن صالح أن الشرعية بقيادة الرئيس هادي وبدعم دول تحالف دعم الشرعية وبالتفاف المخلصين من أبناء الوطن ورجالاته ماضية بعزيمة وإصرار في إحباط مشروع إيران التخريبي والحفاظ على اليمن وهويته العروبية ونظامه الجمهوري.

مشاهدات يمنية