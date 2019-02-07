شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد البرلمان يزور معرض فروت لوجستيكا بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد وفد مجلس النواب المصرى، أعمال معرض (فروت لوجستيكا) بمقر أرض المعارض ببرلين بألمانيا، بحضور السفير المصرى بدر عبد العاطي، و يعد فروت لوجستيكا أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر والفاكهة وجميع الصناعات المتعلقة بمجال تصدير الخضر والفاكهة من بينها (تعبئة، تغليف، شحن) على مستوى العالم، ويقوم ما يقرب من 3 آلاف و200 عارض من جميع أنحاء العالم من كبار ومتوسطي وصغار المصدرين بالعرض على مساحة تزيد على 132 ألف متر مربع، كما بلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 78 ألف زائر من 130 دولة منهم 82.5 % من خارج ألمانيا.

ويضم الوفد البرلماني ،عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي ، وأسامه هيكل ، رئيس لجنة الثقافة والاعلام ، والمهندس أحمد السجيني أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الارارة المحلية، واللواء علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والنائب عبد الحميد دمرداش والنائبة رشا رمضان، والنائب محمد زكريا محي الدين، والنائب مجدي ملاك، والنائب طارق الخولى، والنائب محمد الحسيني.

وعلي هامش أعمال المعرض، سيكون للوفد البرلماني، عدة لقاءات مع وزير الدولة بوزارة الزراعة بألمانيا، والسفير ميجيل بيرجر، وكيل وزارة الخارجية الألمانية، ونائب رئيس البوندستاج عن الحزب المسيحي الديمقراطي هانز بيتر فريدريش، وأيضا زيارة البرلمان، ولقاء النواب، ووزير الدولة البرلماني بوزارة الاقتصاد والطاقة ، وأيضا لقاء بيتر كورت رئيس الاتحاد الفيدراي لاقتصاديات تدوير المخلفات ومعالجة المياه والصرف.