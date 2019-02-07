مصراوي - كتبت – إيمان محمود:
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن تقرير أمني يفيد بأن المُكالمات التي تمت بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني، لم يُذكر فيها اسم الصحفي جمال خاشقجي.
التقرير الأمني الذي أعدته شركة "كرول"، وهي شركة تحقيقات أمنية أمريكية خاصة، واطلعت عليه "وول ستريت جورنال"، يقول إن الرسائل المُتبادلة على تطبيق "واتساب" بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق في الثاني من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي قُتل فيه خاشقجي، لم يكن لها علاقة بالصحفي أو بعملية...
كانت هذه تفاصيل خبر شركة أمنية أمريكية تبرئ محمد بن سلمان من اتهامات CIA بقتل خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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