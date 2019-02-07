آلان عون: لا سبب لتسييس موضوع قبول لبنان مساعدات إيرانية على صعيديالدواء والكهرباء

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، ردًّا على ملف قبول لبنان مساعدات إيرانية في شتّى المجالات، أنّ "90 بالمئة من تجهيزات الجيش ومعدّاته أميركية، وهو الموضوع الوحيد الّذي يمكن فصله عن المواضيع الأخرى، إذ من الممكن أن تتأثّر المساعدات الأميركية".
وشدّد في تصريح تلفزيوني، على "أنّني لا أرى بالنسبة إلى صعيدي الدواء والكهرباء، أن يكون هناك سبب لتسييس الملف"، مبيّنًا أنّ "الدول الأوروبية وأوّلها فرنسا، تبحث عن آليات لكيفية التعاطي مع إيران وتجاوز العقوبات".
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