بطيش: خفض العجز في الموازنة لا يلحظ أبدا أي ضرائب إضافية

أكد وزير الإقتصاد منصور بطيش أن "خفض العجز في الموازنة لا يلحظ أبدا أي ضرائب إضافية على المواطنين، بل إن هذا الخفض يلحظ خفض كلفة الكهرباء لناحية موضوع المولدات وهو الأمر الذي سنكمله"، مشيراً إلى أنه "في الوقت نفسه، يجب أن نحسن الجباية وبخفض الإنفاق غير المجدي".
وخلال حديث تلفزيوني، أوضح بطيش أنه "سيكون هناك متابعة دائمة ومسؤولية الحكومة هو المتابعة وليس الإنتظار".
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