بطيش: خفض العجز في الموازنة لا يلحظ أبدا أي ضرائب إضافية

أكد وزير ​الإقتصاد​ ​منصور بطيش​ أن "خفض العجز في ​الموازنة​ لا يلحظ أبدا أي ضرائب إضافية على المواطنين، بل إن هذا الخفض يلحظ خفض كلفة ​الكهرباء​ لناحية موضوع ​المولدات​ وهو الأمر الذي سنكمله"، مشيراً إلى أنه "في الوقت نفسه، يجب أن نحسن الجباية وبخفض الإنفاق غير المجدي".

وخلال حديث تلفزيوني، أوضح بطيش أنه "سيكون هناك متابعة دائمة ومسؤولية ​الحكومة​ هو المتابعة وليس الإنتظار".