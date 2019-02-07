عقيص: لإزالة أي مسببات للتوتر على أبواب الحكومة الجديدة

لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تصريح تلفزيوني، ردًّا على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ في ما يتعلّق بموضوع استيراد الأسلحة أو ​الأدوية​ من ​إيران​، إلى "أنّنا ندعو لإزالة أي مسبّبات للتوتر على أبواب ​الحكومة​ الجديدة".

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