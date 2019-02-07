عراجي: لا نريد أن يتأثر وضعنا الاقتصادي بسبب التعامل مع إيران

ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي، ردًّا على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في ما يتعلّق بموضوع استيراد الأسلحة أو الأدوية من إيران، على أنّ "إيران جارة للبنان مثل تركيا، لكنّنا لا نريد أن يتأثر وضعنا الاقتصادي بسبب التعامل مع إيران".
وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "المجتمع الدولي يفرض عقوبات عليها، وقبل إزالتها، لا يمكن القيام بشيء".
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