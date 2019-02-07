عراجي: لا نريد أن يتأثر وضعنا الاقتصادي بسبب التعامل مع إيران

ركّز عضو "كتلة المستقبل" النائب ​عاصم عراجي​، ردًّا على كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ في ما يتعلّق بموضوع استيراد الأسلحة أو ​الأدوية​ من ​إيران​، على أنّ "إيران جارة للبنان مثل تركيا، لكنّنا لا نريد أن يتأثر وضعنا الاقتصادي بسبب التعامل مع إيران".

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "​المجتمع الدولي​ يفرض عقوبات عليها، وقبل إزالتها، لا يمكن القيام بشيء".