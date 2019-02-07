معلومات الـLBCI: لقاء بين نصرالله وباسيل يمكن أن يكون قد حصل أو سيحصل قريبا جدا

كشفت معلومات قناة الـ"LBCI"، أنّ "لقاءً بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ ورئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ يمكن أن يكون قد حصل أو سيحصل قريبًا جدًّا".

وأوضحت أنّ "محور اللقاء هو مناقشة عمل مجلس الوزراء وإدارة الملفات الحكومية، بخاصّة أنّ هناك ملفات جوهرية قد تسبّب خلافًا بين الحلفاء"، مبيّنةً أنّ "من أبرز الملفات هي تلك المتهلّقة ب​الكهرباء​ و​الفساد​".

ولفتت المعلومات، إلى أنّ "اللقاء بين نصرالله وباسيل سيتطرّق إلى العلاقة المأزومة والمتوترة بين الأخير ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، وكذلك القطيعة بين باسيل ورئيس "​تيار المردة​" ​سليمان فرنجية​. وإذا كان الهدف توفير انطلاقة فعَّالة للحكومة، فإنّ الإهتمام يجب أن ينصبّ على تفكيك ألغام هذه العلاقات المأزومة".