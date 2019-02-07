لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ إلى أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ طلب من الشركات النفطية أن تتقدم إلى أقرب نقطة من الحدود والبدء بالحفر ليتم الاستفادة من الحقل المشترك في الجانب اللبناني لانه إذا بدأ الاسرائيلي الحفر بهذا الحقل، فبعد سنتين أو ثلاثة فلن نتمكن من الاستفادة منه"، مؤكداً أنه "من حقنا ان نحفر على حدودنا بحثا على الآبار النفطية".

كانت هذه تفاصيل خبر ياسين جابر: من حقنا ان نحفر على حدودنا للاستفادة من النفط والغاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.