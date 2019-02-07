خارجية روسيا: يجب إنهاء الوجود الأميركي غير الشرعي بمحيط مخيم الركبان

أكدت ​وزارة الخارجية الروسية​ أنه "يجب إنهاء الوجود الأميركي غير الشرعي في محيط مخيم "الركبان" في ​سوريا​ قرب الحدود الأردنية".

ولفتت الخارجية، في بيان، إلى أن "القافلة الإنسانية الثانية التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري تم إرسالها إلى مخيم الركبان، بمساعدة روسيا وبموافقة السلطات السورية الرسمية".

وأوضحت أن "أكثر من 130 شاحنة ستنقل مواد غذائية وملابس وأدوات ومستلزمات أولية أخرى إلى سكان المخيم الذين يتجاوز عددهم 40 ألف شخص. كما من المخطط تلقيح 10 آلاف طفل من مختلف الأمراض، إضافة إلى إجراء استطلاع آراء لسكان المخيم حول إمكانية نقلهم إلى أماكن إيواء أخرى".