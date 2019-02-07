بومبيو يشكر المغرب على دعمه زعيم المعارضة الفنزويلية

أعرب وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، عن "شكره للمغرب على دعمه زعيم المعارضة الفنزويلية ​خوان غوايدو​، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد".

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