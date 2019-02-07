الأمم المتحدة:التوصل لتسوية أولية لتنفيذ اتفاق إعادة الانتشار بالحديدة

أعلن المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وافقوا على تسوية أولية لبدء اعادة انتشار المقاتلين في مدينة ​الحديدة​ وفتح ممرات انسانية. وتم التوصل الى هذه التسوية بعد محادثات جرت لاربعة ايام على متن سفينة قرب الحديدة، باشراف بعثة المراقبين التي ارسلتها الامم المتحدة الى المدينة منذ كانون الاول 2018. ومن المقرر اجراء محادثات جديدة الاسبوع المقبل لوضع اللمسات الاخيرة على هذا الاتفاق.

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