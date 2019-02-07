سيدات يطلبن الخلع والميراث.. بلاغات تتلقاها إدارة الأزمات بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

قال المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفرالشيخ، إن إدارة الأزمات تتلقى العديد من المشاكل الجماهيرية، عبر الخط الساخن 114، من بينها مشاكل خاصة وأسرية ليست في اختصاص موظف الأزمات، مايدل على ثقة المواطن ومدى نجاح إدارة الأزمات في التعامل مع المشاكل الجماهيرية.

وأضاف خلال المحاضرة التي ألقاها على هامش ورشة العمل التي عقدت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، اليوم الخميس، لتنمية ورفع كفاءة مهارات العاملين بإدارات الأزمات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أن البلاغات الغريبة التي تتلقاها إدارة الأزمات تتمثل في طلب إحدى المواطنات بتدخلهم من أجل الخلع من زوجها، إثر مشاكل أسرية وقعت بينهما، ومواطنة أخرى طلبت تدخلهم لدى أسرتها لكي تحصل على ميراثها من أشقائها.

وأكد "عبد الله" أنه في ذات مرة تلقت إدارة الأزمات أيضا بلاغًا من مواطنة تطلب منهم كموظفون أزمات بتدخلهم لدى طليقها لمطالبته بزيادة قيمة النفقة المقرر صرفها لها بناء على حكم محكمة وذلك بطريقة ودية، لافتًا إلى أنهم بدورهم يوجهون أصحاب البلاغات من هذا النوع بالنصح والإرشاد والتوجيه للمكان المنوط به اللجوء إليه لتقديم شكواهم أو مطالبهم للحصول عليها.

وأشار مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إلى أنه يتم عرض تقارير على المحافظ، على مدار اليوم من خلال عمل مركز العمليات وإدارة الأزمات، بناء على تواصل المواطنين عبر الخط الساخن لتقديم شكواهم المتنوعة، للبحث عن حلول لها، وذلك رغبة من المحافظ لمتابعة مشاكل المواطنين وكيفية تقديم الحلول لهم.