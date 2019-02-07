لجنة المرأة بوفد الفيوم تنظم ندوة "مشروعك بإيدك" فى قرية نوارة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

نظمت أمانة لجنة المرأة بحزب الوفد بالفيوم، اليوم الخميس، ندوة بقرية نوارة التابعة لمركز اطسا، ضمن مبادرة "مشروعك بإيدك" والتى يتبناها الحزب برعاية عبد العظيم الباسل، عضو الهيئة العليا للوفد ورئيس اللجنة العامة للحزب بالمحافظة، وهشام الدوح، رئيس لجنة الوفد بمركز اطسا وبحضور مندوب جهاز تنمية المشروعات.

حضر الندوة، علا عبدالجواد، رئيس لجنة المرأة ببندر الفيوم أول ومنسق عام المبادرة، وهاني نبيل، مندوب جهاز تنمية المشروعات، ورشا علواني، أمينة المرأة بمركز اطسا، ورجب ميلاد، سكرتير عام اللجنة.

وأكدت علا عبد الجواد، خلال الندوة التى حضرها ما يقرب من 200 سيدة من أبناء القرية، على ضرورة توعية السيدات بأهمية المشروعات الصغيرة فى بناء الأسرة وكيفية اختيار المشروع المناسب وتنفيذه من خلال تمويل جهاز المشروعات الصغيرة، وقدمت الشكر للواء شريف عاشور، رئيس إحدى الجمعيات الخيرية باطسا، وقيادات الوفد، على تنظيم الندوة وحسن الاستقبال.

وأشارت إلى استمرار الندوات التى تنظمها لجنة المرآة فى هذا الاتجاه لتوعية السيدات وتدريبهم خلال الفترة المقبلة.