سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدم قرية فلسطينية بالنقب

هدمت الجرافات الإسرائيلية مساكن قرية العراقيب في النقب وشردت سكانها للمرة الـ140 على التوالي اليوم الخميس في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي بناء 4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب. وتواصل السلطات الإسرائيلية مخططها هدم عشرات القرى مسلوبة الاعتراف في النقب وتشريد سكانها بهدف مصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات وذلك ضمن مخطط تهويد النقب.

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