مصر تنفذ حكم الإعدام في ثلاثة إرهابيين

نفذّت مصر، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة دينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية"، كما قال مسؤول أمني.

وقال المسؤول "تم تنفيذ حكم الإعدام الخميس في برج العرب (الاسكندرية)"، دون تفاصيل أخرى.

وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل) قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضورياً بحق ثلاثة متهمين وغيابياً على متهمين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم أواخر 2017.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، و"تأسيس جماعة إرهابية".

وكانت صحيفة "الأهرام" الحكومية ذكرت عام 2016 أن نجل القاضي "تعرض لإطلاق النار أثناء استعداده للخروج مع والده بعد أن ترصد له المتهمون ظناً منهم أنه جاره ضابط الشرطة المسؤول عن ملف طلاب الجماعة الإرهابية (الإخوان) بجامعة المنصورة".

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